4 Findet Marco aus Chile mit "Bauer sucht Frau" sein Glück? Foto: TVNOW / Tobias Strempe

Der Countdown läuft: RTL präsentiert die ersten drei Bauern für das "Bauer sucht Frau"-Spin-off. Am 3. März fällt der Startschuss im TV.

Es wird ernst für das internationale Spin-off zur erfolgreichen Kuppelshow "Bauer sucht Frau". RTL hat die ersten drei Landwirte vorgestellt. Von Nord- und Südamerika über Australien/Neuseeland bis Afrika - im Ableger geht es weit über Deutschlands Grenzen hinaus.

Marco aus Chile

In Chile versucht der 34-jährige Marco sein Liebesglück. Er ist 2006 mit seinem Bruder und einem Freund nach Chile ausgewandert und hat dort ein Naturprojekt aufgebaut: Zwischen zwei Vulkanen befindet sich der rund 1.200 Hektar große Privatpark, in dem ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Forstwirtschaft betrieben werden. Der 34-Jährige ist seit ein paar Monaten Single und neugierig, "ob da draußen irgendwo eine Seele rumschwirrt, die so richtig gut zu meiner passt."

Rainer aus Australien

Der 60-jährige Rainer wohnt dagegen in Australien. Er ist dort geboren und lebt alleine auf seiner Ranch. Hauptberuflich arbeitet er als Autoschlosser und repariert landwirtschaftliche Maschinen. Der 60-Jährige ist bereits seit vielen Jahren ohne Partnerin an seiner Seite und hofft auf die große Liebe. "Ich möchte nicht mehr alleine sein."

Rüdiger aus Südafrika

Aus Südafrika stößt der 37-jährige Rüdiger zu den liebeshungrigen Bauern. Er lebt alleine auf seinem Hof, seine Eltern wohnen 100 Meter entfernt in einem eigenen Haus. Seine Viehzucht hat er 2003 alleine aufgebaut. Er hat sich beworben, "weil ich gerne eine Familie haben, mich mit jemandem austauschen können und die Farm gemeinsam mit ihr führen möchte."

Im März geht es los

Welche Bauern mit Unterstützung von Inka Bause (50) noch nach der großen Liebe suchen, zeigt RTL am 3. März ab 19:05 Uhr. Interessierte Frauen können sich dann wie immer für ihre Wunschbauern bewerben.

Moderatorin Inka Bause kann die neuen Folgen kaum mehr erwarten: "Bei 'Bauer sucht Frau' hatten wir in den letzten Jahren vereinzelt internationale Bauern dabei. Die Geschichten waren immer besonders spannend und endeten oft mit dem erhofften Liebesglück. Den internationalen Bauern jetzt eine Extra-Staffel zu widmen, das ist toll und darüber freue ich mich riesig!"