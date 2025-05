"Bauer sucht Frau"-Fans können sich freuen: Die siebte Staffel des Spin-offs "Bauer sucht Frau International" wird ab Mitte Juni gezeigt. Das sind die konkreten Sendetermine und die Kandidatinnen und Kandidaten, die auf Liebessuche gehen.

Die Sendetermine

Zweimal in der Woche kommen die Zuschauer in den Genuss: Die neuen Folgen mit Moderatorin Inka Bause (56) werden ab dem 16. Juni immer montags und dienstags zur Primetime bei RTL gezeigt. Die erste Episode ist ab 9. Juni und damit eine Woche vorher bereits auf RTL+ verfügbar.

Die weiteren Folgen stehen jeweils vorab auf dem Streamingportal bereit (ein Beispiel: Folge zwei ab 16. Juni auf RTL+ und am 17. Juni bei RTL). Insgesamt hat der Sender acht neue Folgen angekündigt. Die letzte Episode wird demnach am 7. Juli auf RTL+ zur Verfügung stehen und am 8. Juli bei RTL ausgestrahlt werden.

Die Liebessuchenden

2019 wurde die internationale Version "Bauer sucht Frau International" an den Start gebracht. In dem Spin-off gehen die Kandidatinnen und Kandidaten auf Liebessuche ins Ausland und lernen dort deutschsprachige Landwirte und Bäuerinnen kennen. Dazu laden die Single-Männer und auch -Damen wie gewohnt die Auserwählten auf ihren Hof ein. Beim Stall ausmisten, Feldarbeiten und der Tierversorgung stellt sich heraus, ob es zwischen den Pärchen außerhalb Deutschlands funkt. Wer ist dieses Mal auf der Suche nach der großen Liebe?

Carmen (41) wanderte vor 18 Jahren nach Tabanan, Bali, Indonesien aus. Dort betreibt sie einen Pferdehof, auf dem sich auch ihr zukünftiger Partner einbringen soll. Carmen war bereits zweimal verheiratet und hat drei Kinder. Iris (55) ist 2000 mit ihrem Ex-Mann in die USA gegangen, nach der Scheidung baute sie sich ihren eigenen, durch Spenden finanzierten Gnadenhof für Farmtiere auf. Sie wünscht sich nach einem halben Jahr Single-Dasein wieder einen Mann an ihrer Seite.

Björn (29), der in Windhuk geboren ist und mittlerweile in der vierten Generation als deutscher Auswanderer in Namibia lebt, widmet sich einer Rinderfarm und dem Maisanbau. Er wünscht sich eine nicht zu introvertierte Partnerin. Marco (37) betreibt im selben Land eine Rinderzucht und Kohleproduktion. Bei ihm sind die Großeltern seiner Mutter und Urgroßeltern seines Vaters aus Berlin nach Namibia ausgewandert. Seit rund fünf Jahren ist er Single.

Roger (60) hat auf Teneriffa, Spanien, sein Zuhause gefunden. Seine Familie stammt ursprünglich aus Luxemburg. Der dreifache Vater betreibt Weinbau und ist seit drei Jahren geschieden sowie seit rund einem Jahr Single. Olaf (70) engagiert sich an der Algarve in Portugal in der Pferderettung. Der gebürtige Leipziger kam durch seine Tochter Kathi auf die Idee zur Auswanderung, nachdem seine Frau 2011 verstorben war. Martin (42) betreibt eine gemischte Landwirtschaft mit Weinbau, seinen Hof in der Toskana hat er 2022 erworben. Seine letzte längere Beziehung war vor sieben Jahren.