Bauer sucht Frau: Hans und Elke sind wieder ein Paar

Die ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Hans und Elke geben ihrer Liebe eine zweite Chance. "Elke und ich haben uns wiedergefunden", schwärmt Hans in einem Interview. Auf Instagram teilt er ein verliebtes Foto.
Die "Bauer sucht Frau"-Stars Hans (67) und Elke (64) zeigen sich wenige Monate nach ihrer Trennung wieder als Paar. Auf Instagram teilte Hans Bock ein Foto, auf dem sich Elke von hinten an ihn kuschelt. Beide strahlen in die Kamera. Auch ein Schild mit der Aufschrift "Love" ist zu sehen. Der Schnappschuss entstand offenbar beim gemeinsamen Grillen.