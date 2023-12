Bauer sucht Frau: Erster Kuss und bizarres Kompliment

1 Hans und Elke beim ersten Kuss in Staffel 19 von "Bauer sucht Frau". Foto: RTL

Inka Bause verspricht den ersten Kuss in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau". Doch welches Paar diesen Schritt geht, lässt sie zunächst offen. Dazu gibt es Bauernregeln satt und das schönste Kompliment der TV-Geschichte.











Link kopiert



Inka Bause (55) kündigt zum Start der fünften Folge von "Bauer sucht Frau" (Montag, 20:15 bei RTL, auch bei RTL+) den ersten Kuss der Staffel an. Offensichtlich hat sie Simones (55) Keller-Attacke auf Siegfried in Episode drei nicht mitgezählt. Genauso wie die Bussis, mit denen die beiden in Folge vier besiegelten, dass Siegfried Simone auf dem Hof behält und Patricia (53) nach Hause schickt.