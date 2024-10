Bauer sucht Frau: Erster Kuss für Gülle-Baron nach Scheiße-Regen

Für Rebecca regnet es in der neuen Folge von "Bauer sucht Frau" keine roten Rosen, sondern Scheiße. Trotzdem gibt die Hofdame dem "Beach Boy" und "Gülle-Baron" Yannik den ersten zahmen Kuss der Staffel.

Den ersten Kuss der Staffel verspricht Inka Bause (55) zu Beginn der vierten Folge von "Bauer sucht Frau" (Montag, 20:15 bei RTL, auch bei RTL+). Doch welches Paar ist für den bannbrechenden Akt verantwortlich? Das verrät die Moderatorin noch nicht. Martin (36) und seine Hofdame Rebecca (40) eher nicht. Denn die starten erst in ihre Hofwoche. Nach der obligatorischen Frage "Kaffee oder Tee" - Rebecca trinkt nur Tee, obwohl Martin schon die Kaffeemaschine gestartet hat - geht es zum gemeinsamen Arbeiten im Weinberg.

Auch für Konny (61) beginnt erst die Hofwoche. Der Geflügelfarmer holt seine Auserwählte Doris (60) und ihren "sauschweren" Koffer vom Bahnhof ab. Konny hat einen Strauß mitgebracht, diesmal aus Blumen und nicht aus Pfauenfedern wie noch beim Scheunenfest. Auf dem Hof wartet das Federvieh, seine Hunde hat Konny erstmal weggesperrt, weil Doris als Kind gebissen wurde und deshalb erstmal "Respekt" vor den Vierbeinern hat.

Beach Boy und "Gülle-Baron"

Yannik (22) und Michelle (25) sind in ihrer Annäherung schon weiter. Heute steht laut dem Jungbauern das "Separieren von Gülle" an. Da er dafür bekannt ist, "mit Scheiße zu arbeiten", also aus dem Mist wertvolle Stoffe zu schöpfen, wird Yannik auch "Gülle-Baron" genannt.

"Frau muss tun, was Frau tun muss": Michelle lässt sich beim Überstreifen der Gummistiefel vom Baron helfen, geht so raffiniert auf Tuchfühlung. Mit ihren Handschuhen kann Michelle ihre "Mähne" (Yannik) nicht bändigen, auch das erledigt der Lockenfetischist für sie.

Dann wird die Gülle durch einen Schlauch gepumpt und sprüht am anderen Ende nach draußen. "Ich stehe hier mit einem Beach Boy und es regnet Scheiße", sagt Michelle. Immerhin ist sie als gelernte Pflegekraft "geruchsblind". Der "Gülle-Baron" genießt den romantischen Moment im Mistwetter. Dann küsst ihn seine Hofdame. Nur auf die Wange, aber immerhin. Danach kommt es zum für "Bauer sucht Frau" typischen gegenseitigen Nassspritzen mit einem Schlauch. Immerhin kommt da Wasser raus.

Und sonst so auf den Höfen? Andreas (31) und Lisa-Marie (31) separieren keine Gülle, sondern Eier. Er stellt nach der Anleitung seiner Hofdame Eierlikör her. Auch hier fällt das Wort "Scheiße", Andreas verwendet es für den klumpigen, wenig ansehnlichen Ansatz des Likörs. Für Lisa-Marie geht die "Gefühlsachterbahn nach oben", körperlich näher kommen sie sich aber nicht.

Sweer (63) macht seiner Bäuerin Jenny (58) Komplimente: "Das Pony ist hübsch, aber nicht so hübsch wie du". Marcel (29) und Jasmin (30) schmieden schon Zukunftspläne, ohne sich geküsst zu haben.

Manfred ist neidisch auf leckende Kuh

Heiße Kandidaten für den ersten Kuss sind schon seit geraumer Zeit Manfred (38) und Susanne (39). Sie hielten schon beim Scheunenfest Händchen. Doch in dieser Folge setzt nur eine Kuh ihre Zunge ein, sie leckt Susanne mehrfach ab. Manfred ist "neidisch" auf das Rindvieh.

Später lädt der Oberbayer seine Hofdame zum traditionellen Sautrogrennen auf einem Bach ein. Sie kommen als zweites Team ins Ziel. Aber nur, weil die späteren Gewinner unfair spielen und das "Bauer sucht Frau"-Boot versenken. Danach erholen sich Manfred und Susanne am Bach. Es kommt immerhin zum Füßeln im Wasser. Mehr passiert nicht.

Es bleibt also dabei. Michelles Schmatzer nach dem Gülleregen war der versprochene erste Kuss der Staffel. In der nächsten Folge gibt es dann auch den ersten "richtigen Kuss". Das verkündet zumindest Inka Bause am Schluss.