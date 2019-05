4 Thomas ist leidenschaftlicher HSV-Fan Foto: TVNOW

Im Herbst startet die nun mittlerweile 15. Staffel von "Bauer sucht Frau". Ehe die erste Sendung im Juni ausgestrahlt wird, möchten sich die diesjährigen Landwirte aber erst einmal vorstellen. Diese Kandidaten stehen bereits fest.

Im Herbst geht Inka Bause (50) mit zahlreichen neuen Landwirten in die bereits 15. Staffel von "Bauer sucht Frau". Wie der Sender RTL verkündet hat, stehen die ersten drei Kandidaten bereits fest. Die vorgestellte Auswahl rangiert zwischen 33 und 63 Jahren und wird gemeinsam mit den restlichen Landwirten am 10. Juni in der Sondersendung "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern und eine Hochzeit" (19:05 Uhr) von der Moderatorin präsentiert. Darüber hinaus wird Milchbauer Norbert, der 2015 seine Petra kennen und lieben gelernt hat, sein Liebesglück mit einer Mittelalterhochzeit besiegeln.

Hier können Sie sich die alten Folgen von "Bauer sucht Frau" ansehen

Christian aus Niedersachsen

Gemeinsam mit seiner Mutter lebt der 33-jährige Christian im Landkreis Celle. Hauptberuflich ist er im Ackerbaubetrieb mit dem Schwerpunkt auf Kartoffelanbau tätig. In seiner Freizeit kommt der Niedersachse regelmäßig seiner Leidenschaft nach - dem Motorradfahren. Der junge Landwirt weiß kleine Überraschungen besonders zu schätzen: "Und sie sollte mich gerne mit Kleinigkeiten überraschen - und wenn's nur ein schönes Abendbrot ist."

Thomas aus Niedersachsen

Der 47-jährige Thomas wusste schon früh: "Ich werde Landwirt." Der Bauer arbeitet hauptberuflich als Viehhändler und betreibt eine eigene Rinderzucht. Als eingefleischter HSV-Fan verbringt er seine freie Zeit bevorzugt beim Fußball gucken mit seinen Freunden. Findet Thomas in "Bauer sucht Frau" eine neue Liebe, so muss sich diese auf weitere Gesellschaft im Haus einstellen, denn der Niedersachse lebt mit den zwei erwachsenen Kindern seiner Ex-Freundin zusammen. Darüber hinaus sollte seine neue Gattin "so normal-verrückt sein, wie ich es bin."

Jürgen aus Thüringen

Bauer Jürgen ist mit seinen 63 Jahren der bislang älteste Kandidat dieser Staffel. Der gelernte Zimmermann machte vor rund 30 Jahren sein Hobby zum Beruf und lebt seither mit 18 Mutterkühen, sieben Kälbern, zwei Ponys, einer Ziege und einer Hündin im ländlichen Wartburgkreis. Die neue Dame an der Seite des verwitweten Landwirts sollte nicht nur Talent in der Küche vorweisen: "Sie sollte zwischen 55 und 64 Jahren alt sein und jeden Spaß mitmachen."