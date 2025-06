Im Herbst 2025 wird die 21. Staffel "Bauer sucht Frau" über die TV-Bildschirme flimmern. Am Pfingstmontag (9. Juni) werden die neuen Kandidatinnen und Kandidaten (19:05 Uhr bei RTL, vorab bereits bei RTL+) offiziell im TV vorgestellt, damit sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber bei dem Sender melden können.

RTL hat bereits alle Details zu den neuen Bäuerinnen und Bauern verraten. Mit dabei sind zwei Landwirtinnen und 14 Landwirte. Der jüngste von ihnen ist 22 Jahre alt, der älteste Kandidat sucht mit 73 Jahren eine neue Partnerin.

Leidenschaft für Pferde und das Kochen

Michi (22) aus dem Ahrtal züchtet gemeinsam mit seinem Vater Weihnachtsbäume und versorgt Schafe, Schweine und Puten. Er schätzt humorvolle, offene und authentische Frauen. Hühnerbauer Walter (73) aus dem Emsland hat einen Bio-Legehennenbetrieb, den er mit seinem Sohn betreibt. Insgesamt hat Walter sieben Kinder. Der Familienmensch kocht gerne, widmet sich seinem Garten und ist sportlich aktiv.

Bereits seit zehn Jahren betreibt Altenpflegerin Simone (55) nebenberuflich ihren Gnadenhof. Mit ehrenamtlichen Helfern kümmert sie sich etwa um Pferde, Esel und Ziegen. Seit über zwei Jahren ist die Schlager-Liebhaberin Single und will das nun ändern. Insa (28) lebt in der Lüneburger Heide und kümmert sich dort um ihren Pferdehof, der auch therapeutische Arbeit mit Kindern anbietet. Insa entdeckt auf Reisen gerne die Welt und interessiert sich für Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung.

Herbert (59) lebt im Norden von Hessen mitten in der Natur. Der pensionierte Berufssoldat hat einen Pferdepensionshof, in seiner Freizeit hält er sich mit Joggen und Fahrradfahren körperlich fit. Von seiner Noch-Ehefrau ist er seit zwei Jahren getrennt und wünscht sich nun eine neue und pferdebegeisterte Partnerin. Mutterkuhhalter Armin (39) aus dem nördlichen Baden-Württemberg betreibt seinen Hof mit seiner Schwester. Der Hobbykoch liebt es, mit seinen Hunden spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Er ist seit zweieinhalb Jahren Single und will jetzt eine Familie gründen.

Andreas (39) aus dem Emsland leitet einen Betrieb für Bullenmast und Ackerbau. Der Landmaschinenmechaniker wird von seinen Freunden "Fritte" genannt und ist Mitglied in einem Karnevalsverein. Nach fünf Jahren Single-Dasein will er die Frau fürs Leben finden und mit ihr Romantik genießen. Ebenfalls im Emsland hat Pferdewirt Steffen (31) seinen Hof, den seine Eltern aufgebaut haben. Der gelernte Maurer ist gläubiger Christ, er liebt es zu kochen und auf Westernfestivals zu gehen. Seine Partnerin sollte Temperament haben und Spaß verstehen.

Ackerbauer Bastian (25) aus Unterfranken ist eigentlich gelernter Industriemechaniker, hat vor einem Jahr aber die Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen und arbeitet gemeinsam mit seinem Vater auf den Feldern. Seine Freizeit verbringt er mit Fußball oder Kraftsport. Christopher (31) aus Brandenburg ist Hobbybauer und hat einen Selbstversorgerhof mit seiner Mutter und seinem Kumpel Lothar. Der gelernte Sportassistent will sich nach über einem Jahr als Single wieder verlieben. Seine Traumfrau muss seine Leidenschaft für das Landleben teilen.

Familienzusammenhalt und die Suche nach dem Lebensglück

Daniel (33) hat in Niederrhein einen Bullenmastbetrieb und wohnt mit seinem Vater und seiner Oma auf dem Hof. Der Agrarbetriebswirt hat auch noch Acker- und Grünland. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seinem Zwillingsbruder oder spielt Fußball. Der Single sucht jetzt die Frau fürs Leben. Ackerbauer Friedrich (29) aus dem Kreis Soest hofft ebenfalls auf die große Liebe. Der leidenschaftliche Triathlet wünscht sich eine Familie und Kinder, an die er seinen Hof weitergeben kann. Die richtige Partnerin sollte tierlieb und humorvoll sein.

Johann (60) aus Mittelweser betreibt eine Rinderzucht und Ackerbau. Auf dem Hof lebt er mit seinem 21-jährigen Sohn. Vor einem Jahr ist seine Frau verstorben, die noch den Wunsch äußerte, dass er sich bei "Bauer sucht Frau" bewirbt. Johann will seine Leidenschaften wie Motorrad fahren wieder teilen. Jörg (57) hat an der Nordseeküste eine Geflügelhaltung. Den Hof gibt es bereits in fünfter Generation und Jörg wahrt sein Familienerbe. Hauptberuflich arbeitet er im Garten- und Landschaftsbau und vermietet Ferienhäuser. Seine Traumfrau sollte zuverlässig, humorvoll und unternehmungslustig sein.



Michael (32) hat in der Oberpfalz eigene Schafe und Hochlandrinder. Beruflich kümmert er sich aber auch um die Höfe anderer Landwirte und hilft dort aus. Der Bauer hat drei Geschwister und ist ein Familienmensch. Er hatte noch nie eine richtige Beziehung, was sich jetzt ändern soll. Thomas (39) aus Sachsen widmet sich im Erzgebirge in seinem Familienbetrieb der Bio-Landwirtschaft. Der Mutterkuhhalter besitzt auch Acker- und Weideland. Hund Fips ist sein treuer Begleiter. Thomas hat mit einer Therapie seine Depressionen überwunden und will nun mit einer Partnerin glücklich werden.