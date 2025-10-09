Herzklopfen auf dem Land: Wenn Inka Bause wieder Amor spielt, heißt es bei RTL „Bauer sucht Frau“. In der 21. Staffel wird geflirtet, gelacht und geliebt – mit neuen Gesichtern, echten Gefühlen und jeder Menge Romantik zwischen Stall und Scheune.
Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze geht in die nächste Runde: „Bauer sucht Frau“ startet am Montag, 3. November 2025, um 20:15 Uhr bei RTL in die 21. Staffel. Moderatorin Inka Bause begleitet wieder elf Bauern und zwei Bäuerinnen auf der Suche nach der großen Liebe.