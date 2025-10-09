Herzklopfen auf dem Land: Wenn Inka Bause wieder Amor spielt, heißt es bei RTL „Bauer sucht Frau“. In der 21. Staffel wird geflirtet, gelacht und geliebt – mit neuen Gesichtern, echten Gefühlen und jeder Menge Romantik zwischen Stall und Scheune.

Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze geht in die nächste Runde: „Bauer sucht Frau“ startet am Montag, 3. November 2025, um 20:15 Uhr bei RTL in die 21. Staffel. Moderatorin Inka Bause begleitet wieder elf Bauern und zwei Bäuerinnen auf der Suche nach der großen Liebe.

Staffelstart und Sendetermine bei RTL Der Staffelauftakt verspricht wie immer Emotionen, Herzklopfen und jede Menge Romantik. Schon beim traditionellen Scheunenfest wird geflirtet, was das Zeug hält, und in der anschließenden Hofwoche wird es ernst: Wer findet das große Glück?

Zusatzprogramm: „Ralf, der Bauernreporter“

Direkt im Anschluss an die Montagsfolge (ab 22:30 Uhr) gibt es ein Wiedersehen mit „Ralf, der Bauernreporter“. Ralf Herrmann besucht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihren Höfen, hilft mit und plaudert charmant über Liebe, Alltag und Traktorromantik. Auch einige Kultbauern früherer Staffeln – darunter Josef und Narumol oder Schäfer Heinrich – bekommen Besuch.

Alle Folgen vorab auf RTL+

Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten will, kann die neuen Folgen eine Woche früher auf RTL+ streamen.

Hier alle Sendetermine von „Bauer sucht Frau“ im Überblick:

Folge RTL+ RTL 1 Mo, 27.10. Mo, 03.11. 2 Mo, 03.11. Mo, 10.11. 3 Mo, 10.11. Mo, 17.11. 4 Mo, 17.11. Mo, 24.11. 5 Mo, 24.11. Mo, 01.12. 6 Mo, 01.12. Di, 02.12. 7 Di, 02.12. Mo, 08.12. 8 Mo, 08.12. Di, 09.12. 9 Di, 09.12. Mo, 15.12. 10 Mo, 15.12. Di, 16.12. 11 Di, 16.12. Mo, 22.12. 12 Mo, 22.12. Di, 23.12.

Erfolgsgeschichte auf dem Land

„Bauer sucht Frau“ gilt als eine der langlebigsten Erfolgsgeschichten im deutschen Fernsehen: Mehr als 200 Bauern und Bäuerinnen haben bislang teilgenommen, daraus entstanden über 40 Hochzeiten und fast 50 Babys.

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ startet am 3. November 2025 – romantisch, unterhaltsam und mit vielen bekannten Gesichtern.