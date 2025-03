Bauen in Filderstadt: Startschuss fürs teuerste Bauprojekt der Stadt

Bauen in Filderstadt

1 Der Kombibau des Jugendhauses Z und der Gotthard-Müller-Halle in Bernhausen ist ein Mammutprojekt. Es wird mehr als 35 Millionen Euro kosten. Foto: Caroline Holowiecki

Bereits 2024 wurden in Filderstadt-Bernhausen das Jugendhauses Z und die Gotthard-Müller-Halle abgerissen. Nun war der offizielle Spatenstich für den neuen Kombibau. Wann wird die Eröffnung sein?











Caroline Holowiecki

Zumindest wettertechnisch steht das derzeit größte und wichtigste Bauprojekt in Filderstadt unter einem guten Stern. Oder besser gesagt: unter einer guten Wolke. Während unlängst über den Stuttgarter Filderbezirken ein Starkregen runterkam, blieb es etwa zehn Kilometer südlich auf der Baustelle am Ortseingang von Filderstadt-Bernhausen warm und sonnig. Der offizielle Spatenstich für den Kombibau des neuen Jugendhauses Z und der Gotthard-Müller-Sporthalle stand an, und den konnten die vielen Gäste aus der Verwaltung und dem Gemeinderat, aus beteiligten Firmen, aus der Jugendarbeit und andere Akteure wider Erwarten trockenen Fußes begehen.