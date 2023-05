1 Der Entwurf stammt vom Büro Leupold Brown Goldbach Architekten aus München. Foto: Caroline Holowiecki

Es ist eines der größten Filderstädter Bauprojekte der kommenden Jahre, und nun nimmt das Projekt tatsächlich Formen an. Dem Technischen Ausschuss des Gemeinderats ist jüngst der Entwurf für den angedachten Kombi-Bau für die Gotthard-Müller-Halle und das Jugendhaus Z vorgelegt worden. Beide Gebäude sind in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Der Jugendhaus-Flachbau stammt von 1983, das Kleinfeld in der 60er-Jahre-Sporthalle der heutigen Gemeinschaftsschule soll wegen akuter Raumnot durch eine Dreifeld-Halle ersetzt werden. Sprich: Beides soll abgerissen und neu errichtet werden, und nach dem nun vorgelegten Entwurf sollen beide Nutzungen unter ein Dach kommen. Dass in Bernhausen Synergien gebildet werden sollen, dafür hatte der Gemeinderat bereits im Herbst 2021 grünes Licht gegeben. Ein kombinierter Neubau ist wirtschaftlicher, platzsparender und lässt mehr Raum für die Gestaltung der Außenanlagen.