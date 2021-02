Baudiskussion in Stuttgart

1 Seit vielen Jahren immer wieder einmal als Baugebiet in der Diskussion: das Birkacher Feld (Bildmitte und links). Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Sollte das Birkacher Feld zum Großbaugebiet werden? Bevor man diese Frage beantwortet, soll nun doch erst einmal der Wohnungsbedarf gründlicher bestimmt werden. Letzteres fordern immer mehr Stimmen. Auch der Hausbesitzerverein meldet sich zu Wort.

Stuttgart - Die Landeshauptstadt soll ihre Wohnungsbaupolitik auf eine solidere Basis stellen und zunächst genau den Wohnungsbedarf ermitteln. Dafür haben sich jetzt mehrere Fraktionen im Gemeinderat sowie der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein ausgesprochen. Sie empfahlen dies gerade auch zum Amtsantritt des neu gewählten Oberbürgermeisters Frank Nopper (CDU) – und vor dem Hintergrund eines Rückgangs der Einwohnerzahl im vergangenen Jahr. Der wird besonders vom Verein Haus und Grund überaus wichtig genommen, obwohl Einwohnerrückgänge früher meist von kurzer Dauer waren und diesmal die Spezialursache Corona-Pandemie Menschen vom Umzug nach Stuttgart abgehalten haben dürfte. Denn Arbeit und Studium mussten sich vielfach ohnehin im Homeoffice abspielen, man konnte unter Umständen gar nicht im Büro oder an der Uni in Stuttgart sein.

Statt ideologischem Aktionismus sei nun gründliche Analyse nötig, urteilte der Verein jedoch. Der „unerwartet starke und nicht vorhersehbare Einbruch“ der Bevölkerungszahl erfordere ein Überdenken der bisherigen Wohnungsbauziele. Diesmal müssten die politischen Vorgaben und die anstehenden Weichenstellungen für die Schaffung von neuem Wohnraum auf solide erarbeitete Fakten gegründet werden. Und ein guter Neustart in der Wohnungsbaupolitik mit dem neuen OB gelinge auch nur, wenn man mit unterschiedlichen Einwohnerprognosen rechne: mit weiterem Rückgang, mit Stagnation und mit Zunahme der Einwohnerzahl.

Haus und Grund will besseres Bündnis für Wohnen

Wegen der unzureichenden Politik des bisherigen Grünen-Oberbürgermeisters Fritz Kuhn und der öko-sozialen Mehrheit im Gemeinderat gebe es dennoch einen Nachholbedarf in der Wohnraumversorgung der Stadt, erklärten der Vereinsvorsitzende Klaus Lang und der Geschäftsführer Ulrich Wecker, wenngleich der Verlust von 6339 Einwohnern den Bedarf an zusätzlichen Wohnungen um rund 3000 Einheiten senke. Wegen der neuen Lage müsse man jetzt mit kühlem Kopf eine fundierte Faktenbasis für eine solide Bedarfsprognose schaffen, ehe man über mögliche Bauprojekte entscheiden wolle oder dirigistische Maßnahmen wie Milieuschutz-Satzungen oder auch rigide Leerstandsverfolgung fordere, meinte Wecker. Der Verein riet Nopper auch dazu, ein neues, breit aufgestelltes Bündnis für Wohnen zu etablieren, das von allen Beteiligten wirklich ernst genommen werde. Darin sollten auch die Region und die Wirtschaftsförderung vertreten sein, weil man Stuttgarts Wohnungsproblem im regionalen Zusammenhang sehen müsse.

Die CDU beantragte mit Stadträten der SPD, der FDP, der Freien Wähler und der Fraktionsgemeinschaft Puls die Vorlage einer Wohnungsbedarf-Analyse bis Ende Mai. Damit solle die Verwaltung den aktuellen, aber auch den perspektivischen Wohnungsbedarf in den nächsten 20 Jahren aufzeigen. Man erwarte sich auch Aussagen über das notwendige Wohnungsgemenge und mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wenn man den tatsächlichen aktuellen Bedarf kenne, könne man besser beurteilen, ob die Wohnungsbaupotenziale in der Zeitstufenliste der Verwaltung für die nächsten Jahre zu gering oder vielleicht gut ausreichend seien, sagt CDU-Fraktionschef Alexander Kotz. Mitunterschrieben hat den Antrag der SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Körner, der wesentlich mehr Wohnungsbau für notwendig hält und sich gegenüber unserer Zeitung gerade erst wieder für einen Bürgerentscheid über das Birkacher Feld ausgesprochen hatte.

Grüne raten Nopper zu einer Bestandsaufnahme

Die Grünen im Gemeinderat erteilten einem möglichen Großbauprojekt auf dem Birkacher Feld und einem Bürgerentscheid darüber eine Absage. „Im Hinblick auf die Klimaanpassung und vor dem Hintergrund sinkender Einwohnerzahlen seit knapp anderthalb Jahren sollten Zeit und und Kraft nicht in langwierige Flächenplanänderungen landwirtschaftlicher Flächen gesteckt werden, die anderweitige wichtige Funktionen haben“, erklärten sie nach einem Bericht unserer Zeitung über die Langwierigkeit eines Bauprojektes auf dem Birkacher Feld. Sie fordern, dass das Potenzial an Flächen, das schneller gehoben werden kann, auch vorrangig ausgeschöpft wird. Sie wollen die Wohnungspolitik „nach Stuttgarter Maß“ fortführen und setzen auf Projekte der Innenentwicklung statt auf der grünen Wiese, etwa mit 1400 Wohnungen auf dem ehemaligen IBM-Areal im Stadtbezirk Vaihingen. OB Nopper sei gut beraten, wenn er sich Zeit für eine gründliche Bestandsaufnahme nehme und wenn er prüfe, welche Prozesse beschleunigt werden könnten. In der Wohnungspolitik sei die Schlagzahl auch mit der Innenentwicklung schon hoch, meinten die Grünen.

Sie kritisierten daher den für die Regionalplanung zuständigen Direktor Thomas Kiwitt vom Verband Region Stuttgart. Dieser hatte unserer Zeitung im Hinblick auf die Stuttgarter Baudebatten gesagt, die Problemlösung für Stuttgart sei schwierig, es wäre aber fatal, wenn die Stadt das Signal versenden würde, dass Stuttgart eigentlich komplett gebaut sei. Das fördere in der übrigen Region nicht die Bereitschaft, mit Wohnungsbau die Stuttgarter Probleme zu dämpfen. Kiwitt sagte aber auch, die Landeshauptstadt sollte zunächst klären, welchen Wohnungsbedarf es gebe.