Der Gemeinderat in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) beschließt, für 23 Millionen Euro einen neuen Verwaltungssitz errichten zu lassen. Die Bagger sollen noch dieses Jahr anrücken.
Der eigentlich toughe Bürgermeister Thomas Winterhalter wirkte angefasst. Die Vertreter mehrerer Fraktionen wiesen auf die kaum zu überschätzende Bedeutung der Entscheidung hin, sprachen von „historischen Dimensionen“ und klopften anerkennend auf die Tische. Punkt 19.41 Uhr gab der Steinheimer Gemeinderat am Dienstagabend einmütig grünes Licht dafür, ein neues Rathaus zu bauen. „Das finde ich tatsächlich wild und verrückt“, sagte Winterhalter zu dem Beschluss. Schließlich werde erstmals seit 400 Jahren in der Stadt wieder so ein Votum gefasst.