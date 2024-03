1 Das Klett-Areal im Stuttgarter Westen am Feuersee soll umgestaltet werden – es ist eines von zwei neuen IBA-Projekten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Peter Pätzold hat bei einem Vortrag zwei neue IBA-Projekte benannt. Beide sind im Stuttgarter Westen. Der Baubürgermeister hebt hervor, dass in der Stadt zurzeit viel gebaut werde. Aber er macht auch einen Verbesserungsvorschlag.











„Alles ist furchtbar zäh, nichts geht voran – und dennoch passiert unglaublich viel in dieser Stadt.“ Mit diesen Worten läutet Thomas Herrmann, Freier Architekt und Sprecher der FÜNF Stuttgarter Kammergruppen, am Dienstagabend im Haus der Architektinnen und Architekten einen eineinhalbstündigen Vortrag des Baubürgermeisters Peter Pätzold ein, der eben jenen Widerspruch noch einmal bestätigte. Denn allein die Länge seines Vortrags mit dem Titel „Ausblick auf das Planungs- und Baugeschehen in Stuttgart“ zeigt, wie viel in Stuttgart derzeit gebaut wird. Der Vortrag zeigte aber auch, dass bei vielen Projekten noch einige Zeit verstreichen wird, bis sie fertiggestellt sind.