Bauarbeiten: Straße zwischen Freiberg und Pleidelsheim monatelang gesperrt

1 An der Neckarbrücke: In Freiberg sorgten in den vergangenen Jahren Baustellen immer wieder für lange Staus. Foto: Simon Granville

In den vergangenen Jahren wurde rund um Pleidelsheim und Freiberg gewerkelt – häufig führte das zu einem Verkehrschaos. Jetzt kommt es richtig dick für Autofahrer und Buspassagiere.











Das Regierungspräsidium Stuttgart und die Autobahn GmbH beginnen am Dienstag, 10. Juni, mit umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an zwei nahe beieinander liegenden Brücken. Aus diesem Grund wird die Landesstraße L 1129 (Mundelsheimer Straße) zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar bis zum 14. September vollständig gesperrt.