Anfang Dezember wird die Straßendecke der B 27 auf Höhe vom XXXL Lutz in Ludwigsburg erneuert. Ein Überblick über die Verkehrseinschränkungen.

Rund eine Million Euro nehmen der Bund, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Ludwigsburg in die Hand, um den B 27-Abschnitt auf Höhe vom XXXL-Lutz in Ludwigsburg zu erneuern. Das teilt das Regierungspräsidium mit.

Zwischen dem 29. November und 12. Dezember dürfte es bei der Ludwigsburger Stadtausfahrt in Richtung A 81-Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord sowie Bietigheim-Bissingen zu Staus kommen. Die Verbindungsstraße in Richtung Domäne Monrepos und Freiberg wird sogar eine Woche lang komplett gesperrt.

Im ersten Bauabschnitt ab kommenden Freitag wird auf der Frankfurter Straße (B 27) im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim gearbeitet – das ist die Ludwigsburger Stadtausfahrt in Richtung Bietigheim-Bissingen. Die Arbeiten betreffen den Abschnitt zwischen der Abzweigung Monreposstraße und der XXXL-Lutz-Kreuzung mit der Abzweigung in Richtung Freiberg am Neckar (L1138).

Der Monrepos-See ist bald nur über eine Behelfsstraße zu erreichen. Foto: Werner Kuhnle

Bis zum 12. Dezember wird in beiden Richtungen, stadteinwärts und in Richtung Bietigheim-Bissingen, jeweils nur ein Fahrstreifen befahrbar sein.

Landstraße Richtung Freiberg gesperrt

Im zweiten Bauabschnitt kommt eine weitere Einschränkung hinzu – und die hat es in sich: Die L 1138 wird zwischen dem 2. und 9. Dezember zwischen XXXL-Lutz-Kreuzung und Domäne Monrepos komplett gesperrt. Eine der Hauptverbindungen zwischen Ludwigsburg und Freiberg ist dadurch gekappt.

Die Umleitungen laufen über Beihinger Straße in Ludwigsburg-Hoheneck oder über Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen. Die Domäne Monrepos erreicht man derweil nur von Freiberg aus kommend über eine Behelfszufahrt.