Bauarbeiten: Restarbeiten an L 1129: Sperrung der Neckarkanalbrücke verlängert

1 An der Abzweigung in Freiberg in Richtung Pleidelsheim kommt es durch die Brückenarbeiten immer wieder zu Staus. Foto: Simon Granville

Auf der L 1129 zwischen Pleidelsheim und Freiberg verzögern sich die Restarbeiten an der Neckarkanalbrücke wetterbedingt. Die halbseitige Sperrung bleibt bis 5. Oktober bestehen.











Die Instandsetzungsarbeiten an der Neckarkanalbrücke der L 1129 zwischen Pleidelsheim und Freiberg am Neckar dauern länger als geplant. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, verzögert sich die Fertigstellung witterungsbedingt um etwa eine Woche bis voraussichtlich Sonntag, 5. Oktober 2025. Die Brücke ist halbseitig befahrbar.