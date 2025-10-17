Bauarbeiten in Stuttgart: Umwege für die Buslinie 43 zu lang – SSB bessert nach

Aufgrund von Bauarbeiten am Herdweg muss die Buslinie 43 umgeleitet werden – teilweise mehr als ein Jahr. Lange Umwege für die Fahrgäste sind die Folge, offenbar zu lang.

Es ist eine der zentralen Hauptachsen im öffentlichen Nahverkehr in der Stuttgarter Innenstadt: Doch die Buslinie 43, die zwischen dem Pragsattel und dem Feuersee im Einsatz ist, muss wegen umfangreicher Tiefbauarbeiten am Herdweg im Stuttgarter Norden in beide Richtungen umgeleitet werden – zum Teil mehr als ein Jahr lang. Das ist mit großen Einschränkungen für die Fahrgäste verbunden – offenbar zu großen. Daher hat die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nun kurz nach Beginn der Umleitungen nachgebessert.

Fahrgastprotest hat Erfolg Die Umleitung in Richtung Feuersee führt über die Dillmannstraße, die Haltestelle Hölderlinstraße wird nicht angefahren. Voraussichtlich bis Ende April soll der neue Fahrplan der Linie 43 gelten. Das sieht in der Gegenrichtung ganz anders aus. Die SSB geht auf dem Weg zum Pragsattel von einer Umleitung bis voraussichtlich Ende November 2026 aus. Auch in dieser Richtung kann die Haltestelle Hölderlinstraße nicht angefahren werden. Ein Ersatzstopp ist in der Azenbergstraße vor der Hausnummer 12. Auch in der Lenzhalde vor dem Gebäude 4/6 entsteht über die gesamte Dauer der Sperrung eine Ersatzhaltestelle für die ausfallenden Stationen Ehrenhalde und Dillmannstraße.

Das Problem: Fahrgäste sollten auf die rund 500 Meter entfernte Haltestelle Linden-Museum ausweichen. Alternativ stünden auch die Stationen an der Russischen Kirche und an der Hegel-/Seidenstraße zur Verfügung. „Das ist für uns ältere Menschen viel zu weit. Ganz zu Schweigen, wenn man auch noch schwere Einkaufstüten schleppen muss“, ärgert sich eine Anwohnerin. Mit ihrer Kritik steht die rüstige Seniorin offenbar nicht alleine da. Denn nur wenige Tage nach dem Beginn der Umleitung hat die SSB nun nachgebessert. Auf „Anregung von Fahrgästen“, so eine Sprecherin des kommunalen Verkehrsbetriebs, wurden nun weitere Haltestellen eingerichtet.

Zwei neue Ersatzhaltestellen

Auf dem Weg zum Feuersee hält der Bus der Linie 43 zusätzlich am neuen Ersatzhalt an der Ecke Herdweg/Dillmannstraße. Ab Montag, 20. Oktober, kommt nun in Fahrtrichtung Pragsattel noch eine weitere Ersatzbushaltestelle an der Relenbergstraße auf Höhe der Azenbergstraße 34 hinzu. „Die Haltestelle wird ausschließlich bis zum Ende der Baumaßnahmen bestehen“, betont die SSB-Sprecherin. „Auf diese Weise müssen die Fahrgäste in dieser Richtung nicht so viel bergauf laufen, um den Bus zu erreichen.“ Eine deutliche Erleichterung, vor allem im Hinblick auf die Dauer der Umleitung bis Ende November kommenden Jahres.