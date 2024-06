1 Im Schwanenplatztunnel stehen in beiden Fahrtrichtungen Wartungsarbeiten an, und er muss gesperrt werden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Der Schwanenplatztunnel in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und der Berger Tunnel in Richtung Esslingen müssen wegen Wartungsarbeiten vom 9. bis 11. Juni jeweils von 22 bis 5 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.











Insgesamt 18 städtische Straßentunnel werden vom Tiefbauamt betreut und müssen turnusmäßig auf Schäden inspiziert werden. Das gilt vor allem für die Tunnel, die länger als 400 Meter sind und rund um die Uhr überwacht werden. Jetzt stehen umfangreiche Wartungsarbeiten an den Röhren im Bereich des Leuzeknotens auf der Agenda. Aus diesem Grund müssen der B-14-Schwanenplatztunnel in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und der Berger Tunnel in Richtung Esslingen in den drei Nächten vom 9. bis 11. Juni, jeweils von 22 bis 5 Uhr, für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die entsprechenden Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.