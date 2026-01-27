Bauarbeiten in Steinheim: Mehrmonatige Vollsperrung der Ortsdurchfahrt rückt näher

Rund ums Rathaus in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) ist eine Riesenbaustelle wegen Kanalarbeiten. In wenigen Wochen ist ein Abschnitt an der Reihe, der den Verkehr stark ausbremsen wird.
In Steinheim wächst die Ungeduld. „Warum dauert das so lange?“, fragt der eine oder andere genervt und meint damit die Großbaustelle rund ums Rathaus, wo seit Monaten das Wasser- und Kanalnetz modernisiert wird. Die Antwort darauf findet man, wenn man näher auf die örtlichen Gegebenheiten blickt. Ein solches Projekt sei in einer dicht besiedelten Altstadt mit engen Straßen wie in Steinheim einfach sehr komplex, gibt Michael Knöpfle zu bedenken. Und der Abteilungsleiter Tiefbau der Kommune verhehlt auch nicht, dass der verzwickteste Teil erst noch bevorsteht.