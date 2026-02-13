Bis zum Jahresende werden in der Ludwigsburger Schillerstraße Leitungen verlegt, immer wieder soll es Sperrungen geben. Los geht es direkt mit einer heiklen Kreuzung.
Im Ludwigsburger Baustellenjahr 2026 steht die nächste Etappe an: bis zum Jahresende wird die Schillerstraße zur Baustelle. Los geht es am 23. Februar, im Mittelpunkt stehen laut einer Pressemeldung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) der Fernwärmeausbau und neue Stromleitungen. Gerade für Autofahrer hat das Einschränkungen zur Folge.