1 Beim Einkaufszentrum im Tammerfeld gibt es wegen Bauarbeiten in den nächsten Wochen Verkehrsstörungen. Foto: Kuhnle

Wegen Bauarbeiten rund um das Einkaufszentrum im Tammerfeld droht in den nächsten Wochen weiteres Ungemach.















Dass es rund um das Breuningerland am Mittwochnachmittag zu einem stundenlangen Verkehrschaos kam, lag laut der Polizei an einer Straßensperrung, die zu früh eingerichtet wurde in Tamm im Einmündungsbereich der Frankfurter Straße und der Ellwanger Straße. Wegen anstehender Bauarbeiten war die Frankfurter Straße in Richtung Ludwigsburger Straße gesperrt, was einige Verkehrsteilnehmer allerdings nicht daran hinderte, an der Absperrung vorbeizufahren. Die Folge: Sie mussten an der Dauerrot geschalteten Ampel an der Ludwigsburger Straße halten. Es habe sich, so berichtet die Polizei, dann herausgestellt, dass die Sperrung zeitlich zu früh eingerichtet worden sei und sämtliche Umleitungsbeschilderungen in Tamm zur Frankfurter und Ellwanger Straße führten. Weil nichts mehr ging, musste schließlich eine Polizeistreife den Verkehr regeln.

In den nächsten Wochen dürfte es noch das eine oder andere Mal nicht ganz so geschmeidig laufen auf den Straßen rund um das Einkaufszentrum. Bis Ende September stehen Straßenbauarbeiten an der B 27 und der Landesstraße 1133 an – konkret zwischen der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord und der Einmündung der Porschestraße in die Landesstraße. In drei Bauabschnitten wird die Fahrbahndecke saniert.

Sperrungen und Umleitungen

Ausgebessert wird zudem in der Porschestraße zwischen der Einmündung in die Landesstraße 1133 und der Kreuzung mit der Heinkelstraße/Carl-Benz-Straße. Später folgen Bauarbeiten auf der B 27 Richtung Ludwigsburg und die Sanierung einer Brücke im Zuge der B 27-Ausfahrt aus Richtung Ludwigsburg. Autofahrer müssen sich auf Sperrungen und Umleitungen einstellen. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Ludwigsburg-Nord von der B 27 aus sei aber die gesamte Bauzeit über aus allen Richtungen möglich, informiert das Regierungspräsidium (RP).

Weil im Moment auch die Tammer Stadtdurchfahrt noch saniert wird – die Arbeiten, die Ende Februar begannen, wurden mit dem Neubau eines Radwegs kombiniert –, sei hingegen eine Zufahrt aus Richtung Westen von Tamm zum Gewerbegebiet nicht möglich, so das RP. Auch die Zufahrt in die Frankfurter Straße in Tamm von der B 27 aus ist erst einmal nicht unmöglich. Der Verkehr wird über die B 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen und über die Straße in Richtung Tamm umgeleitet.