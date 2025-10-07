Bauarbeiten in Echterdingen: Neue Grundschule wird später fertig

Insolvenzen zweier Bauunternehmen haben den Zeitplan für das neue Gebäude der Zeppelinschule in Echterdingen ins Wanken gebracht. Wie geht es jetzt weiter?
Es ist eines der baulichen Großprojekte in der Stadt. Der Erweiterungsbau der Zeppelin-Grundschule (elf Klassen, rund 250 Schüler, 70 Mitarbeiter) in Echterdingen schreitet sichtbar voran. Allerdings haben Insolvenzen zweier Bauunternehmen den Zeitplan ins Wanken gebracht. Der Bürgermeister Benjamin Dihm geht davon aus, dass die neuen Räume nach Ostern 2026 genutzt werden können. Das Ziel, noch im ersten Quartal 2026 fertig zu werden, wird also verpasst.