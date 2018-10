Bauarbeiten in Stuttgart Straße in Bad Cannstatt mehrmals gesperrt

Von Konstantin Schwarz 30. Oktober 2018 - 17:47 Uhr

Die SSB erneuert an diversen Stellen im Stadtgebiet – hier der Stöckach – Gleise. Auch die Badstraße ist nun dran. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Autofahrer in Bad Cannstatt müssen in den kommenden Tagen mit Einschränkungen rechnen. Wegen Gleis- und Straßenarbeiten ist die Badstraße mehrere Tage komplett gesperrt.

Stuttgart. - Die Badstraße in Bad Cannstatt, an der auch das Amtsgericht und das Krankenhaus vom Roten Kreuz liegen, wird in dieser Woche komplett für Straßenbauarbeiten gesperrt. Parallel zur Gleiserneuerung durch die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in der Anliegerstraße kümmert sich das Tiefbauamt der Stadt um die Erneuerung des Straßenbelags. Die Sperrung gilt von Mittwoch, 31. Oktober, von 9 Uhr an bis Montag, 5. November, 5 Uhr, und zwar zwischen König-Karl-Straße und Schönestraße komplett. Für die Anlieger soll eine örtliche Zufahrt von der Schöne- über die Eisenbahnstraße ausgeschildert werden. Die Stadtbahnlinie U 13 wird in der Bauzeit über die König-Karl-Brücke und die Haltestelle Wilhelma umgeleitet. Die Buslinien 52 und 56 fahren über die Schönestraße.

Mehr zum Thema

Ende November soll die Badstraße erneut gesperrt werden, und zwar von Freitag, 23. November, um 20 Uhr bis Montag, 26. November, um 5 Uhr, zwischen Rosensteinbrücke und Wilhelmsbrücke in beide Fahrtrichtungen. Da die Belagarbeiten witterungsabhängig sind, kann es kurzfristige Verschiebungen geben.