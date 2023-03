1 Eine weitere Woche lang fährt kein Zug zwischen Leonberg und Korntal. Foto: Simon Granville

Reisende im S-Bahn-Netz Stuttgart müssen derzeit viel Geduld beweisen, vor allem auf der Strecke der S 6 und S 60. Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn auf den Gleisen sind in vollem Gange und werden voraussichtlich am 23. März abgeschlossen. Bis dahin fahren zwischen Leonberg und Korntal keine Züge. Reisende können entweder die vorgesehenen Ersatzbusse oder alternative Fahrtrouten nutzen. Wenigstens in Sachen Tickets will es der Verkehrsverbund Stuttgart daher möglichst unkompliziert halten und den Nutzern entgegenkommen.

Wie der VVS jetzt mitgeteilt hat, können Reisende, die eine alternative Strecke nutzen, dies mit ihrem Abo oder ihrer Jahreskarte ohne Aufpreis tun. Bei Start oder Ziel im Bereich Leonberg/Rutesheim können Fahrgäste, deren Ticket in den Zonen 1, 2 und 3 gültig ist, auch die S 6 / S 60 über Renningen (Zone 4) nutzen. Fahrgäste aus dem Bereich Böblingen/Sindelfingen, die in den Bereich Korntal fahren und deren Zeitticket für die Zonen 2 und 3 gültig ist, können statt dem üblichen Fahrtweg über Renningen auch über Stuttgart Hauptbahnhof (Zone 1) an ihr Ziel fahren. Wo ohne Bauarbeiten ein Kurzstreckenticket ausgereicht hätte, ist dieses auch weiterhin gültig, auch bei alternativen Fahrtrouten.

Da Fahrgäste durch die Bauarbeiten für ihre Fahrt mehr Zeit als üblich einplanen müssen, gelten Tickets mit zeitlicher Beschränkung übrigens schon eine halbe Stunde früher als sonst. Das betrifft unter anderem das 9-Uhr-Ticket, das 14-Uhr-Juniorticket, den Studentenausweis und das Baden-Württemberg-Ticket.