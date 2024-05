1 An der Auffahrt Pleidelsheim wird es starke Einschränkungen geben. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Autofahrer aufgepasst: Bauarbeiten an der Anschlussstelle der A 81 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) erfordern vom 3. Juni an Umleitungen.











Zu voraussichtlich starken Verkehrsbehinderungen wird es von Montag, 3. Juni, an im Bereich der Autobahnauffahrt Pleidelsheim kommen. Die Brücke über die A 81 wird bis Ende November einseitig gesperrt und nur in Richtung Murr befahrbar sein. Zumindest in den ersten Tagen drohen chaotische Verhältnisse. Autofahrer sind gut beraten, den Bereich zu umfahren.