Zwischen dem Teiler B:14/29 und der B-14-Ausfahrt Waiblingen-Mitte geht am Wochenende gar nichts.

Wegen einer Totalsperrung der Bundesstraße 14 zwischen dem Teiler bei Fellbach und Waiblingen dürfte die Fahrt ins Wochenende diesmal etwas länger dauern. Alles zur Sperrung und Umleitungen lesen Sie hier.















Die gelben Hinweisschilder stehen bereits, aber noch herrscht auf der B 14 am Kappelberg in Fahrtrichtung Backnang freie Fahrt. Das ändert sich an diesem Freitag: Dann wird von 18 Uhr an laut einer Mitteilung des Landratsamts die B 14 in Fahrtrichtung Backnang zwischen dem Teiler B 14/B 29 und der Ausfahrt Waiblingen-Mitte voll gesperrt. Diese Sperrung dauert bis zum Brückentag, Montag, 31. Oktober, 4 Uhr. Läuft alles nach Plan, kann der Verkehr danach wieder ungehindert fließen.

Fahrbahn muss erneuert werden

Der Grund für die Sperrung ist, dass die Fahrbahn der Bundesstraße auf diesem rund einen Kilometer langen Abschnitt erneuert werden muss. Auch die Überleitung von der B 29 aus Schorndorf kommend zur B 14 in Richtung Backnang ist von der Sperrung am Wochenende betroffen.

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Wer aus Stuttgart kommend in Richtung Backnang fahren möchte, muss die Ausfahrt Waiblingen-Süd nutzen und über die Alte Bundesstraße durch Waiblingen fahren. Ab der Auffahrt Waiblingen-Mitte ist es dann wieder möglich, auf die B 14 zu fahren.

Auch Verkehr aus Schorndorf wird umgeleitet

Wer aus Richtung Schorndorf kommend auf die B 14 möchte, wird bereits an der B-29-Ausfahrt Waiblingen-Beinstein ausgeleitet. Durch Beinstein hindurch geht es weiter zur B-14-Auffahrt Waiblingen-Mitte. In der Ortsdurchfahrt Beinstein gilt daher ein Halteverbot in der Endersbacher Straße und der Waiblinger Straße.