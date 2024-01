Warum der Nachtzug in Böblingen und Ludwigsburg hält

1 Nachtzüge machen im Sommer auch in Ludwigsburg und Böblingen Halt. Foto: IMAGO/Arnulf / Hettrich

Nach langer Pause hält seit Ende 2022 wieder ein Nachtzug in Stuttgart. Im August 2024 kommen auch Böblingen und Ludwigsburg in diesen Genuss – allerdings nur vorübergehend.











Link kopiert



Die dringend notwendigen Bauarbeiten am maroden Schienennetz in Deutschland wirbeln die Fahrpläne durcheinander und bescheren manch ungewohnte Verbindung: Stuttgart etwa kommt im Sommer in den Genuss von Direktverbindungen nach Marseille und nach Bordeaux.