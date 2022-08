1 Auf der B 14 dürfte es wegen Bauarbeiten zu Staus kommen. Foto: dpa/Georg Wendt

Am besten weiträumig umfahren – so lautet der Tipp des Regierungspräsidiums Stuttgart für die Zeit, in der die Fahrbahndecke der B 14 im Bereich der Maubacher Höhe in Backnang erneuert wird. Konkret heißt das für Autofahrerinnen und Autofahrer, dass die Bundesstraße in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall am ersten und am zweiten Septemberwochenende im Bereich der Kreuzung der B 14 mit der Maubacher Straße und der Kitzbüheler Straße bei Backnang, der sogenannten Maubacher Höhe, auf einer Länge von rund 200 Metern saniert und deshalb voll gesperrt wird.

Zwei Bauphasen an zwei Septemberwochenden

Die Sanierungsarbeiten sind laut der Behörde in zwei Bauphasen aufgeteilt: Den ersten Abschnitt nehmen sich die Straßenarbeiter im Zeitraum von Freitag, 2. September, 20 Uhr, bis Sonntag, 4. September, Mitternacht vor. Die zweite Bauphase ist für das darauffolgende Wochenende geplant, los gehen soll es am Freitag, 9. September, um 20 Uhr, die Arbeiten sollen laut der Planungen bis Sonntag, 11. September, 24 Uhr, dauern. Voraussetzung dafür, dass dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist laut Regierungspräsidium allerdings, dass an den beiden Wochenenden eine „günstige Witterung“ herrscht.

Erneuert werden im Zuge der Arbeiten die Asphaltdeckschicht und die Asphaltbinderschicht. Anschließend wird eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Währenddessen wird der Verkehr in Richtung Schwäbisch Hall über die Heinrich-Hertz-Straße, die Stuttgarter Straße, die Obere Bahnhofstraße und die Erbstetter Straße umgeleitet und auf die B 14 zurückgeführt. Die Umleitung wird ausgeschildert. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart kann auf der B 14 an der Baustelle vorbeifließen.

Präsidium rechnet mit starken Verkehrsbehinderungen

Aufgrund der genannten Einschränkungen und der generell hohen Verkehrsbelastung auf der B 14 rechnet das Regierungspräsidium Stuttgart während der gesamten Bauzeit an der Maubacher Höhe mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und empfiehlt, diesen Bereich möglichst zu meiden oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Der Bund investiert laut der Mitteilung rund 350 000 Euro, um die B 14 an dieser Stelle wieder sicher zu machen.