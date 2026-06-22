Bauarbeiten auf L 1100: Einschränkungen für Verkehr zwischen Marbach, Murr und Steinheim

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Murrbrücke zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) wird eine Zufahrt zu einem Feldweg errichtet. Die Arbeiten starten am Mittwoch.
Bislang wirken sich die Arbeiten zur Erneuerung der Murrbrücke auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr nicht auf den Verkehrsfluss aus. Das wird sich ab Mittwoch, 24. Juni, schlagartig ändern. Dann rücken Bautrupps an, um eine provisorische Zufahrt auf der Weiterführung der L 1100 zwischen Murr und Steinheim in den Wirtschaftsweg „In der Au“ einzurichten.