Bauarbeiten auf L 1100: Einschränkungen für Verkehr zwischen Marbach, Murr und Steinheim

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Murrbrücke zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) wird eine Zufahrt zu einem Feldweg errichtet. Die Arbeiten starten am Mittwoch.

Bislang wirken sich die Arbeiten zur Erneuerung der Murrbrücke auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr nicht auf den Verkehrsfluss aus. Das wird sich ab Mittwoch, 24. Juni, schlagartig ändern. Dann rücken Bautrupps an, um eine provisorische Zufahrt auf der Weiterführung der L 1100 zwischen Murr und Steinheim in den Wirtschaftsweg „In der Au“ einzurichten.

Damit soll gewährleistet werden, dass die Kläranlage, die Kompostieranlage und die Kleingärten im Bereich der Häldenmühle auch dann angesteuert werden können, wenn die Landesstraße von Ende Juli an zwischen dem Abzweig nach Benningen und der Richtung Ludwigsburg liegenden Oehlerkreuzung komplett gesperrt sein wird.

Die Arbeiten an der Zufahrt sollen bis zum 29. Juli, dem Beginn der Sommerferien, abgeschlossen sein, teilt das Landratsamt mit. Konkret werde neben der L 1100 zwischen der Bergkelterkreuzung und dem Tunnel „Steinbruch“ gehämmert und geklopft, und zwar in zwei Abschnitten. Zunächst werde innerhalb von rund drei Wochen die eigentliche Zufahrt hergestellt. Anschließend werde bis kurz vor dem Steinbruchtunnel geschafft, wofür weitere ein bis zwei Wochen veranschlagt sind, erklärt das Kreishaus.

In dieser zweiten Phase werde der Verkehr via Ampel gelenkt, sagt Pressesprecher Andreas Fritz. Für wenige Tage stehe also lediglich eine Fahrspur auf der L 1100 zur Verfügung.

Nur Tempo 30 erlaubt

Während der Bauzeit müssten Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen, stellt das Landratsamt klar. Aufgrund eingeengter Fahrbahnen dürfe man auf der Landesstraße im betroffenen Abschnitt maximal Tempo 30 fahren. Auf dem Feldweg „In der Au“ zwischen der Kläranlage und dem Abzweig des Radwegs zur Unterführung der Murrbrücke sei zudem mit verstärktem Baustellenverkehr zu rechnen.

Die provisorische Zufahrt diene zunächst ausschließlich dazu, die Erreichbarkeit der betroffenen Einrichtungen und Grundstücke während der Bauphase der Oehlerkreuzung sicherzustellen, die im Windschatten der Murrbrücken-Erneuerung aufdimensioniert wird. Nach den Sommerferien könne man die Häldenmühle wieder von Marbach aus ansteuern.

Busse können nach den Ferien dort pendeln

Allerdings wird die Zufahrt dann für die Busse wichtig, die auf dem Provisorium parallel zur L1100 pendeln sollen – bis die Arbeiten an der Murrbrücke am 11. Oktober abgeschlossen sind. Wobei perspektivisch aus der Übergangs- eine Dauerlösung werden soll, um den ÖPNV über eine separate Trasse an dem oft verstopften Nadelöhr auf der Landesstraße zwischen Murr und Marbach vorbeizulotsen.