Bauarbeiten auf der B 29: Erste Fahrspuren sind wieder frei

1 Die Baustellen auf der B 29 werden weniger. Foto: Gottfried Stoppel

Pendler zwischen dem Rems-Murr- und Ostalbkreis können aufatmen: Der erste Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten auf der B 29 ist in Richtung Stuttgart bereits freigegeben, während die Gegenrichtung bald folgt. Allerdings gibt es noch einen dritten Bauabschnitt.











Pendler auf der B 29 zwischen dem Rems-Murr- und dem Ostalbkreis können zumindest in Teilen aufatmen: Wie das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mitteilt, kommen die umfassenden Sanierungsarbeiten zwischen Urbach und Lorch voran. Der erste Bauabschnitt ist bereits seit vergangenem Freitag in Fahrtrichtung Stuttgart wieder für den Verkehr freigegeben worden. Autofahrer in der Gegenrichtung können die Strecke von der Kreisgrenze nach Plüderhausen nun ab Sonntag, 15. Dezember, nutzen.