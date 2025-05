Bauarbeiten auf der Autobahn: Auf der A 81 ändert sich etwas

Alles neu macht der Mai. Auch bei der Autobahn 81. Hier wird in der Nacht von Freitag auf Samstag eine neue Autobahnauffahrt in Betrieb genommen.

Der sechsspurige Umbau der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb geht voran. Das hat auch bisweilen Sperrungen zur Folge. Die nächste Veränderung der Verkehrsführung – zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Sindelfingen und Böblingen-Hulb – soll aber ohne Sperrung auskommen. Das hat die Deutsche Autobahn Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) zuletzt mitgeteilt.

In der Nacht von Freitag, 2. Mai, auf Samstag, 3. Mai, wird die Verkehrsführung auf und an der Autobahn verändert. Dafür war eigentlich schon das Wochenende des 26. und 27. April vorgesehen. Doch da nach Ostern eine Weltkriegsbombe im Untergrund an der A 81 vermutet worden war, hatte sich dieser Plan verschoben. Genauere Untersuchungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten jedoch nichts ergeben, es gab Entwarnung.

Lesen Sie auch

Südliche Fahrbahn wird verbreitert

Nun also soll zu nachtschlafender Zeit die südliche Rampe der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen in Betrieb genommen werden. Wer dann auf die Autobahn in Richtung Stuttgart gelangen will oder von Singen kommend abfährt, wird über die Flugfeld-Allee geführt – nicht wie bisher über die Wolfgang-Brumme-Allee. Die soll dadurch entlastet werden.

Darüber hinaus wird in der Nacht auf Samstag der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Sindelfingen und Böblingen-Hulb auf die nördliche Fahrbahn umgelegt. Pro Richtung stehen dann bis auf Weiteres zwei Spuren zur Verfügung. So kann in nächster Zeit die Fahrbahn auf der Südseite verbreitert werden.

Nächste Vollsperrung kommt bald

Auch wenn diese Verkehrsumlegung ohne Sperrungen auskommt, die nächsten Vollsperrungen der Autobahn sind schon angekündigt: Zwischen Freitag, 9., und Montag, 12. Mai, wird die Autobahn zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb – also auf den ganzen 7,2 Kilometern der Baustelle – komplett gesperrt. Unter anderem soll danach der Verkehr über die neue Betonfahrbahn östlich des Lärmschutztunnels rollen. Außerdem sind diverse weitere Arbeiten geplant, während die Autobahn dicht ist. Eine Umleitung, hauptsächlich über die Calwer Straße und die Neckarstraße in Sindelfingen sowie die B 464, wird eingerichtet.