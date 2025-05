Auf den Bundesstraßen 14 und 29 wird es im Raum Waiblingen und Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ab dem kommenden Dienstag eng: Von 13. Mai an bringt das Straßenbauamt hier neue Markierungen auf, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Laut dem Landratsamt werden die Fahrbahnmarkierungen nach der Maßnahme insbesondere bei Nacht besser sichtbar sein.

Arbeiten auf B 14 und B 29 laufen in zwei Abschnitten

Im Zuge der Bauarbeiten werden die Markierungen am Rand und in der Mitte der Bundesstraße erneuert. Dazu muss jeweils eine Spur pro Fahrtrichtung gesperrt werden, was zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstaus führen dürfte.

Die Arbeiten finden in zwei Abschnitten statt: zunächst vom 13. bis 16. Mai und anschließend vom 19. bis 23. Mai. Betroffen sind auf der B 29 der Abschnitt zwischen Weinstadt und dem Teiler in beiden Fahrtrichtungen sowie auf der B 14 der Bereich von Waiblingen-Mitte bis zum Kappelbergtunnel, ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen.

Um die Behinderungen zu verringern, laufen die Arbeiten außerhalb der Hauptverkehrszeiten – und zwar täglich von 9 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr. Das Straßenbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Maßnahmen sowie um besondere Vorsicht im Baustellenbereich.