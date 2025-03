Bauarbeiten ab Sommer: Monatelange Baustelle in Steinheim bremst Verkehr aus

Monatelange Baustelle in Steinheim bremst Verkehr aus

1 Steinheim steht verkehrstechnisch herausfordernden Zeiten bevor. Foto: Werner Kuhnle

Im Juni beginnen in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) umfangreiche Tiefbauarbeiten zur Modernisierung des Kanalsystems. Die Badtor- und Marktstraße werden abschnittsweise gesperrt. Was Autofahrer beachten müssen.











Link kopiert



Die Stadt Steinheim plant umfassende Tiefbauarbeiten in der Badtorstraße und in der Marktstraße, um das Kanalsystem zu modernisieren und die Überflutungsgefahr im Stadtzentrum zu verringern. Die Badtorstraße bildet einen Tiefpunkt, an dem sich bei Starkregen erhebliche Wassermengen sammeln können. Zudem verstärkt die Hanglage der Umgebung das Problem. Wassermassen treffen dort zusammen. „Wir haben keine Wahl und sollten schnellstmöglich handeln“, hebt Bürgermeister Thomas Winterhalter hervor.