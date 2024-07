Bauantrag für Supermarkt: Baugesuch für neue Aldi-Filiale abgesegnet

1 Aldi will auf einem Grundstück am alten Bahnhof eine Filiale bauen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Der Discounter möchte in Steinheim an der Murr einen Markt mit Kita bauen. Die Stadträte haben nichts gegen die Pläne einzuwenden. Das letzte Wort hat nun das Landratsamt in Ludwigsburg.











An der Bahnhofstraße in Steinheim wird gerade an einer großen Baustelle tüchtig in die Hände gespuckt. Die Firma Flex errichte hier ein Verwaltungsgebäude, sagt der Bürgermeister Thomas Winterhalter. Vermutlich in nicht allzu ferner Zukunft wird ganz in der Nähe der nächste Spatenstich erfolgen. Denn der Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats hat am Dienstag grünes Licht für den Antrag der Firma Aldi gegeben, ebenfalls in der Bahnhofstraße eine Filiale samt Kita hochzuziehen.