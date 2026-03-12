Bau und Wohnraum: Wohnbauprojekt in Remseck früher fertig als gedacht

Das Wohnbauprojekt „freiraum“ in Remseck gilt als besonders modern – es ist autofrei und die Wohnungen sind erschwinglich. Nun ist ein weiterer Meilenstein geschafft.
In Remseck-Aldingen sind zwei weitere Mehrfamilienhäuser im neuen Wohnquartier „freiraum“ offiziell übergeben worden. Bei einer symbolischen Schlüsselübergabe gingen die Gebäude in der Langen Straße 31 bis 33 an ihre Eigentümer – die Bürgergenossenschaft Wohnen und die Stadt Remseck. Insgesamt entstanden laut Pressemitteilung der Bietigheimer Wohnbau in den beiden Häusern 28 Wohnungen, davon 25 mit öffentlicher Förderung.