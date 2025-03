1 Der Dachdecker Benjamin Harrer im Gespräch mit den Influencern Julian Stein und Fabio Gentile. (v.l.n.r) Foto: Stein/Gentile

Bauen ist für Häuslebauer oft ein einziges Chaos. Zwei Influencer aus Stuttgart haben nun ein Start-up gegründet, das für bessere Kommunikation der Beteiligten sorgen soll.











Link kopiert



Bauen stresst. Und das fängt für Dachdecker Benjamin Harrer schon damit an, ob er an der Baustelle parken kann. „Vier Wochen Bearbeitungszeit allein für eine Parkplatzsperrung!“, erzählt er zornig, noch bevor im Tonstudio in Stuttgart-Fasanenhof die Mikrofone an sind.