Bau: Hamburger Unternehmen soll Elbtower kaufen

1 Die stillgelegte Baustelle des Elbtower in der Hafencity. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

In der Hafencity in Hamburg sollte das dritthöchste Gebäude Deutschlands entstehen. Im Oktober 2023 stoppten die Arbeiten. Nun zeichnet sich eine Lösung ab.











Hamburg - Ein Hamburger Unternehmen, die Becken Development GmbH, verhandelt über den Kauf des Hochhauses Elbtower in der Hansestadt. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Kanzlei Görg und des Hamburger Unternehmens Becken Holding hervor. Eine Vorvereinbarung sei getroffen worden. In einem nächsten Schritt sollen Details des Kaufvertrags verhandelt werden, wie es in der Mitteilung heißt. Insolvenzverwalter Torsten Martini sagte, er sei zuversichtlich, dass der Verkauf mit der Gruppe abgeschlossen werde.