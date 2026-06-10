Bau des Pfaffensteigtunnels: Neue Verkehrsbehinderungen an der Baustelle Pfaffensteigtunnel

Fürs Wochenende kündigt die Bahn eine Sperrung der Echterdinger Straße in Plieningen an. Es folgt eine halbseitige Sperrung der Landesstraße L1192 in diesem Bereich bis Ende August.
Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Startbaugrube für den Pfaffensteigtunnel muss die Echterdinger Straße in Plieningen außerorts an diesem Freitag, 12. Juni, ab 19 Uhr für den Autoverkehr in beide Richtungen gesperrt werden. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, soll die Sperrung am darauffolgenden Montag, 15. Juni, um 14 Uhr wieder aufgehoben werden. Danach ist die Echterdinger Straße, anders als in den vergangenen Monaten, wieder in beide Richtungen befahrbar.