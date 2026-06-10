Bau des Pfaffensteigtunnels: Neue Verkehrsbehinderungen an der Baustelle Pfaffensteigtunnel

Fürs Wochenende kündigt die Bahn eine Sperrung der Echterdinger Straße in Plieningen an. Es folgt eine halbseitige Sperrung der Landesstraße L1192 in diesem Bereich bis Ende August.

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Startbaugrube für den Pfaffensteigtunnel muss die Echterdinger Straße in Plieningen außerorts an diesem Freitag, 12. Juni, ab 19 Uhr für den Autoverkehr in beide Richtungen gesperrt werden. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, soll die Sperrung am darauffolgenden Montag, 15. Juni, um 14 Uhr wieder aufgehoben werden. Danach ist die Echterdinger Straße, anders als in den vergangenen Monaten, wieder in beide Richtungen befahrbar.

Während der Vollsperrung können Radfahrer und Fußgänger nach Bahnangaben den Abschnitt weiterhin passieren. Die Umleitung für die Autofahrer von Plieningen zur Landesmesse und zum Flughafen und umgekehrt ist ausgeschildert und verläuft über die Filderhauptstraße und die Bernhauser Straße zur L 1192.

L 1192 nur einseitig befahrbahr

Wie die Deutsche Bahn weiter mitteilt, sollen unmittelbar im Anschluss an die Sperrung Straßenbauarbeiten auf der Landesstraße L1192 zwischen dem Einmündungsbereich Echterdinger Straße und der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Flughafen beginnen. Die dafür erforderliche halbseitige Sperrung der Landesstraße soll am Montag, 15. Juni, um 14 Uhr beginnen und voraussichtlich am Montag, 24. August, um 10 Uhr enden.

Die L 1192 ist innerhalb dieses Zeitraums zwischen der Ausfahrt Messetunnel und der Heerstraßenbrücke nur in Richtung Leinfelden-Echterdingen als Einbahnstraße befahrbar. Linksabbiegen aus der Echterdinger Straße auf die L 1192 ist dann nicht möglich. Die Umleitung verläuft auf der L1192 in Gegenrichtung und weiter über die Flughafenstraße und ist ebenfalls ausgeschildert.

Immer wieder veränderter Verkehr

Um beim Bau des Pfaffensteigtunnels während des Vortriebs einen reibungslosen Baustellenverkehr gewährleisten zu können, baut die Deutsche Bahn den Straßenknoten Landesstraße L 1192 / Echterdinger Straße schrittweise aus. Bis Ende Oktober wird in diesem Bereich die Verkehrsführung immer wieder geändert. Aktuell errichtet die Bahn im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen entlang der Baustelle auch eine Lärmschutzwand. Sie soll Plieningen vom Baustellenlärm abschirmen.