Bata Illic singt: Der Erfolgssong Michaela wird in St. Monika erneut zum Hit

9 Bata Illic im Haus St. Monika in der Palmenhalle. Der 84-Jährige ist gut gelaunt und freut sich auf sein Konzert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Aus Salzburg ist der Schlagersänger Bata Illic zu einem Konzert ins Pflegeheim St. Monika nach Neugereut gekommen. Dass der 84-Jährige hier gesungen hat, hat mit seinem Erfolgsschlager Michaela – und mit einer echten Michaela – zu tun.











Link kopiert



Wenn der Schlagersänger Bata Illic die Palmenhalle im Haus St. Monika sieht, strahlt er. Die gefällt ihm ebenso gut wie das ganze Haus. Der 84-Jährige hat eine besondere Beziehung zum Pflegeheim St- Monika in Neugereut – und das hat mit seinem Erfolgsschlager „Michaela“ zu tun, der ab Mai 1972 ganze 30 Wochen lang die Nummer Eins in den deutschen Charts war. Dass der Song so erfolgreich sein und bis heute noch unter den 100 am meisten gespielten Liedern sein würde, freut Bata Illic ganz besonders.