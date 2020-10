Initiative „Querdenken“ Mehrere Tausend Menschen bei Corona-Protesten in Deutschland

Am Samstag haben mehrere Tausend Menschen in verschiedenen deutschen Städten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Viele Teilnehmer verzichteten auf eine Mund-Nasen-Bedeckung und gaben bei Kontrollen durch die Polizei an, ein Attest zu besitzen.