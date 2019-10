13 Hitzige Duelle lieferte sich Bastian Schweinsteiger mit dem VfB Stuttgart. Hier gerät er mit Stürmer Vedad Ibisevic aneinander. Foto: dpa/Victoria Bonn-Meuser

Bastian Schweinsteiger gegen den VfB – insgesamt 27 Mal kam es zu diesem Duell. Dabei ging der Bayer meistens als Sieger vom Platz. Wir haben die Bilder der zumeist hitzigen Derbys mit Schweinsteiger-Beteiligung.

Stuttgart - Nun ist es also offiziell: Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat seine Karriere beendet. Seine Entscheidung teilte der 35-Jährige am Dienstag per Twitternachricht mit. Sein letztes Spiel bestritt der langjährige Profi des FC Bayern am Sonntag für den US-Club Chicago Fire.

Mit dem FC Bayern München gewann Schweinsteiger insgesamt acht Mal die Deutsche Meisterschaft, sieben Mal wurde er mit den Roten Deutscher Pokalsieger und einmal durfte er sogar die Champions-League-Trophäe in den Londoner Nachthimmel strecken. Unvergessen bleibt wohl auch sein kämpferischer Einsatz im WM-Finale 2014, das Deutschland in Rio de Janeiro mit 1:0 gegen Argentinien gewann.

27 Spiele gegen den VfB Stuttgart

Doch auch gegen den VfB Stuttgart lieferte sich der Mittelfeldspieler zahlreiche umkämpfte Duelle mit seinem Herzensverein FC Bayern München. Insgesamt 27 Mal stand Schweinsteiger gegen die Schwaben für die Bayern auf dem Platz und erzielte dabei fünf Tore. 20 Mal ging er dabei als Sieger vom Platz – unter anderem beim knappen 3:2-Erfolg im Endspiel um den DFB-Pokal 2013. Drei Mal gewann der VfB und vier Mal endeten die Spiele gegen die Stuttgarter unentschieden.

In einer Bildergalerie haben wir die besten Bilder der Duelle mit Schweinsteiger-Beteiligung zusammengefasst.