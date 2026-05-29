Bastian Joas, Kapitän des Verbandsligisten TSV Weilimdorf, sagt im Interview, warum die Runde trotz des drohenden Abstiegs gut war. Und ein Ausblick auf das Saisonfinale am Samstag
Im Aufstiegsjahr war der Kapitän Bastian Joas Torschützenkönig der Landesliga-Staffel 2. In der Verbandsliga-Runde konnte er wegen einer Hüftverletzung nur wenige Spiele für den TSV Weilimdorf absolvieren. Mit der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den bereits feststehenden Meister Young Boys Reutlingen geht für die Nord-Stuttgarter die Runde nun zu Ende. Nur mit einem Sieg bliebe eine kleine Chance auf den Klassenverbleib, wie auch Joas weiß.