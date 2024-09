Bassist auf Solotournee: Guns NRoses-Rocker Duff McKagan schwärmt von Berlin

2 Mc Kagan liebt Berlin. Foto: Victoria Sams/Sailor Entertainment/dpa

Mit Guns N' Roses steht er in Stadien vor Zehntausenden Menschen auf der Bühne. Als Solokünstler spielt Duff McKagan jetzt wieder in Clubs - und freut sich besonders auf seinen Auftritt in Berlin.











London - US-Rockstar Duff McKagan von Guns N' Roses freut sich darauf, auf seiner kommenden "Lighthouse"-Solotournee im Oktober in Berlin und anderen deutschen Städten aufzutreten. "Ich liebe Berlin", sagte Duff (60) der Deutschen Presse-Agentur in London. "Die Geschichte dieser Stadt ist faszinierend - die Goldenen Zwanziger und natürlich die Zeit nach dem Krieg mit Ost- und West-Berlin."