Basketballplätze Römerhügel: Influencer-Video setzt Ludwigsburger OB und Landrat unter Druck

Ein gesperrter Basketballplatz, ein Influencer, ein virales Video und tausende Reaktionen: Nach der Debatte um die Anlagen am Römerhügel arbeitet das Landratsamt nun an einer Lösung.

Basketball hat in Ludwigsburg einen hohen Stellenwert – umso größer ist derzeit die Aufregung um einen abgesperrten Freiplatz am Römerhügel. Obwohl das Problem seit Monaten bekannt ist, wurde die Schließung innerhalb weniger Tage zum Internet-Thema: Ein TV-Beitrag ging viral, ein Influencer schaltete sich ein und selbst Matthias Knecht warb in den Kommentarspalten um Verständnis. Die große Aufmerksamkeit scheint nun Wirkung zu zeigen – der Landrat hat einen Vorschlag.

Begonnen hatte alles im März. Damals war der Lieblingsfreiplatz von Johannes Krug, Basketballer bei den Celtics Asperg, plötzlich abgesperrt. Zuerst habe es vom Landratsamt geheißen, dass Reparaturen nötig seien. Doch die Wochen vergingen und die Ketten blieben an den Toren. „Irgendwann hieß es, dass der Platz wegen Vandalismus geschlossen bleibt“, berichtet Krug. Für viele Basketballer aus der Region sei das ein Schock gewesen.

Nach Angaben des Landratsamts sorgten Müll und Grillreste regelmäßig für Probleme, zudem hätten Unbekannte wiederholt Zäune und Türen zerstört. Anfang April kam es außerdem zu einer Brandstiftung in einer Garage neben der Sporthalle.

Der Konflikt dreht sich um die Plätze rechts neben dem Schulzentrum auf dem Römerhügel. Foto: Werner Kuhnle

Thema geht viral

Krug machte dennoch weiter auf die Situation aufmerksam. Aus seiner Sicht dürfe die Mehrheit nicht für das Fehlverhalten einiger weniger bestraft werden. Ein Beitrag des Privatsenders Regio TV brachte schließlich die Wende.

Krug teilte am vergangenen Freitag den Beitrag auf Instagram und traf einen Nerv. Bis Montagmittag wurde der Post rund 25.000-mal aufgerufen, erhielt mehr als 1000 Likes und über 120 Kommentare. Zu Wort meldete sich auch der MTV Ludwigsburg: „Kollektivstrafe geht gar nicht. Kreative Lösungsansätze sind gefragt im Land der amtierenden Weltmeister.“

Zusätzliche Reichweite brachte Basketball-Influencer Fabrice Kao alias „Mulletbro“. Er reagierte mit einem eigenen Video, das auf TikTok und Instagram mehr als 180.000 Menschen erreichte. „Ihr nehmt den Leuten das Spiel weg“, sagte Kao und appellierte an die Stadt, ihrem Ruf als Basketballstandort gerecht zu werden.

Auch Oberbürgermeister Matthias Knecht sah sich zunehmend mit Kritik konfrontiert. In mehreren Kommentaren verwies er darauf, dass letztlich das Landratsamt über eine Öffnung entscheiden müsse. Am Sonntag schrieb er in Richtung Kao: „Landrat und OB haben heute telefoniert, wir machen einen Vorschlag.“

Dass auch Landrat Dietmar Allgaier das Thema übers Wochenende beschäftigte, zeigt seine schnelle Reaktion am Montagmittag zum Thema Römerhügel. „Was die letzten Monate passiert ist, ist ein Spiegelbild der Gesellschaft“, sagt der Allgaier durchaus gefrustet. „Es fehlt der Respekt vor öffentlichem Eigentum, und wenn wir als Landratsamt darauf reagieren, ist der Aufschrei groß.“

Dennoch werde aktuell an einem Kompromiss gearbeitet. Im Gespräch ist eine Schlüsselregelung: Vereine oder Gruppen könnten sich beim Landratsamt melden und Verantwortung für die Nutzung übernehmen, um Zugang zu den Plätzen zu erhalten. Wie die Lösung konkret aussieht und wer berechtigt sein wird, dürfte sich im Laufe der Woche zeigen.

Für Johannes Krug ist das allerdings keine ideale Lösung. Zum einen würden Menschen ausgeschlossen, zum anderen gehe der besondere Charakter eines Freiplatzes verloren. „Das Schöne ist, dass man sich nicht verabredet, sondern einfach hingeht und vor Ort Leute trifft.“