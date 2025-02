Basketballl Pro B: SV Fellbach: Das beste Viertel der Saison

1 Malik Whitaker (mit Ball) führt die Basketballer des SVF zum Auswärtssieg. Foto: Maximilian Hamm

Die Basketballer des SV Fellbach um Malik Whitaker zeigen auswärts erneut eine gelungene Vorstellung und gewinnen am Samstagabend nach einem bärenstarken Start bei den Dragons Rhöndorf mit 87:82 (51:34).











Die Basketballer des SV Fellbach haben am Samstagabend bereits im ersten Viertel den Grundstein für ihren 87:82-Auswärtserfolg beim Titelverteidiger Dragons Rhöndorf gelegt. Nach zehn Spielminuten führte das Team um den Trainer Kristiyan Borisov in dieser Begegnung der dritthöchsten Spielklasse Pro B mit 36:15 – 36 Punkte in einem Viertel sind ein außergewöhnlich hoher Wert. Zum Vergleich: Bei der jüngsten Heimniederlage gegen die Gäste des BBC Coburg hatten die Fellbacher Basketballer nach drei Spielabschnitten, also nach 30 Minuten, gerade einmal 38 Zähler gesammelt. Hauptverantwortlich für den bärenstarken Start in der Sporthalle in Bad Honnef war der US-Amerikaner Malik Whitaker, der bereits zur Halbzeit 20 Punkte gesammelt hatte. Am Ende war er mit 27 Zählern der beste Werfer seines Teams. „Wir haben unglaublich gut angefangen, es war unser bestes Viertel der gesamten Saison. Später waren wir dann etwas müde“, sagte Kristiyan Borisov. Später ließen bei den Gästen, bei denen einige Akteure angeschlagen ins Spiel gegangen waren, die Kräfte ein wenig nach.