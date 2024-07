Basketballer Tomislav Buljan: Neuzugang der MHP Riesen Ludwigsburg fällt aus der Reihe

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg präsentiert einen weiteren Neuzugang für die nächste Saison – und zwar einen, der aus der Reihe fällt. Tomislav Buljan weist mit seinen 2,05 Meter Körpergröße für einen Basketballer ja ein Gardemaß aus, aber er stammt aus Kroatien. Und speziell unter dem alten und neuen Coach John Patrick waren die Ausländerpositionen in der Vergangenheit nahezu komplett von US-Profis besetzt, was dem einen oder anderen Fan durchaus ein Dorn im Auge war.

Nun also das Kontrastprogramm mit „Tomo“ Buljan einem 21-Jährigen, der für die großen Positionen vorgesehen ist und zuletzt neun Spiele beim spanischen Zweitligisten in der Exklave Melilla absolviert hat. Zuvor stand er in seiner Heimat bei Cibona Zagreb unter Vertrag, wo er auch Patrick aufgefallen ist, der sagt: „Er ist ein variabler Forward, der stark und physisch genug ist, um auch als Center zu agieren. Seitdem ich seine Performance gegen das Spitzenteam von Partizan Belgrad gesehen habe, war ich sehr an ihm interessiert – es ist schön, dass es geklappt hat.“

Zudem gab Buljan im Februar 2023 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft seines Landes. „Für mich ist das eine spannende Herausforderung. Ich bin bereit und entschlossen, meine Fähigkeiten auf das Parkett zu bringen. Lasst uns gemeinsam etwas Besonderes schaffen“, sagt der Spieler, der aufgrund familiärer Bindungen zum Großraum Stuttgart auch Deutsch spricht, was wohl kein Nachteil bei der Integration sein dürfte. Zudem hat Buljan – auch eher ungewöhnlich – gleich einen Vertrag bis 2026 bekommen, auch wenn er für die nächste Saison eine Ausstiegsoption vorsieht.