Basketballer Ezra Manjon: MHP Riesen Ludwigsburg präsentieren spannenden Neuzugang

1 Ezra Manjon in Aktion Foto: imago/USA Today Network

So langsam passen die Puzzleteile bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Trainer John Patrick verteilt Vorschusslorbeeren für den neuen Spielmacher.











Link kopiert



So langsam, aber sicher nimmt der Kader der MHP Riesen Ludwigsburg Formen an. Am Montag verpflichtete der Basketball-Bundesligist für die wichtige Position des Spielmachers (Point Guard) Ezra Manjon (23), der im Anschluss an seine fünfjährige College-Karriere von den Vanderbilt Commodores nach Ludwigsburg und damit erstmals nach Europa wechselt. Manjon gilt als schnell, athletisch und – auf dem Parkett – aggressiv. Mit durchschnittlich 14,7 Punkten, 3,2 Rebounds, 3,8 Assists und 1,1 Steals war er in der abgelaufenen Spielzeit der beste Akteur der Vanderbilt University.