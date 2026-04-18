Die Orlando Magic um Franz Wagner haben sich mit der letzten Chance einen Platz in den NBA-Playoffs gesichert. Für Steph Curry und die Golden State Warriors ist die Saison hingegen vorbei.
Orlando - Die Orlando Magic haben sich den achten und damit letzten verbliebenen Platz in den NBA-Playoffs der Eastern Conference gesichert. Im entscheidenden Spiel des Play-in-Turniers schlug das Team um Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva die Charlotte Hornets im heimischen Kia-Center mit 121:90 – und trifft damit in der ersten Runde auf die an Nummer eins gesetzten Detroit Pistons.