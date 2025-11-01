Toms Skuja kommt: MHP Riesen Ludwigsburg verpflichten lettischen Spielmacher

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg ist auf dem Transfermarkt nochmals aktiv geworden und verpflichtet Toms Skuja. Debüt schon am Sonntag?

Obwohl die MHP Riesen Ludwigsburg zuletzt beim Bundesliga-Heimsieg gegen Ulm vollzählig antreten konnten, legt der Verein nun personell nochmals nach. Vor dem Topspiel am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenführer Mitteldeutscher BC hat der Verein nach Informationen unserer Zeitung auf der Spielmacherposition den lettischen Nationalspieler Toms Skuja verpflichtet.

Der 23-Jährige kommt Rigas Zelli und erhält bei den Riesen einen Vertrag über die laufende Saison hinaus. Skuja ist aktuell damit der siebte Ausländer im Team, allerdings konnte Booker Coplin nach einer Verletzungspause in den bisherigen Einsätzen nicht nachweisen, dass er eine Verstärkung der Mannschaft ist. Ob der US-Amerikaner in absehbarer Zukunft sich deshalb nach einem neuen Verein umschauen wird, bleibt abzuwarten.

Genau das gilt für Skuja, was seinen Einsatz am Sonntag angeht, er wird bei der BBL auf jeden Fall schon im Kader der Riesen geführt und auch mit nach Weißenfels reisen, alles weitere bleibt abzuwarten. Dazu zählt sicher auch der Gesundheitszustand des etatmäßigen Point Guard Stef Smith, der ja an einer Wadenverletzung litt, aber bereits gegen Ulm wieder im Einsatz war, wenn auch noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Skuja besaß bei seinem lettischen Verein eine Ausstiegsklausel, von der die Riesen nun Gebrauch machten, obwohl Rigas den Spielmacher gerne gehalten hätte.