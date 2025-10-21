1 Jonathan Gerlinger ist mit 21 Punkten treffsicherster Werfer beim SVF II. Foto: Günter Schmid

Die Basketballer des SV Fellbach II verlieren in der Regionalligagegen den USC Freiburg mit 83:94 (50:48). In der Tabelle belegt der Aufsteiger den vierten Platz.











Link kopiert



Nach drei Siegen zum Auftakt in der Regionalliga Baden-Württemberg haben die Basketballer des SV Fellbach II am Samstag in der Gäuäckerhalle I ihre zweite Niederlage hintereinander verbucht. Das Team um den Trainer Vilius Sermokas musste sich dem USC Freiburg mit 83:94 geschlagen geben. Ausschlaggebend, dass die Gäste um ihren erfolgreichsten Punktesammler Lorenz Fahrion (18) die Zähler mit in den Breisgau nahmen, war die schwache Leistung der Fellbacher im dritten Viertel, das mit 15:28 verloren ging. „Unser größtes Problem waren unsere vielen Unkonzentriertheiten, da hat einfach oft der Kopf gefehlt“, sagt der Abteilungsleiter Andreas Tsiminos.